Берег озера в Карелии вернули в собственность государства

Природоохранная прокуратура провела проверку в Кондопожском районе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Было установлено, что в частной собственности находится земельный участок в пределах береговой полосы озера Пертозеро. При проведении работ в водоохранной зоне собственник не принял мер к сохранению среды обитания водных животных. Прокуратура посчитала это нарушением и обратилась в суд с требованием вернуть в государственную собственность часть земельного участка, которая непосредственно прилегает к озеру. Суд встал на сторону прокурора. Апелляция владельцу участка не помогла.

