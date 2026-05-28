В России введен запрет на использование пиротехники в лесах с момента схода снега до установления дождливой погоды осенью. Соответствующий документ опубликован на портале официального опубликования правовых актов.

Постановление правительства РФ вступит в силу с 1 сентября 2026 года и будет действовать до 1 сентября 2032 года.

Ранее сообщалось о том, что снег выпал в карельском городе 28 мая.