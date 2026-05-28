Телефоны жителей Финляндии переключились на оператора из России

Телефон жителя финского города Йоутсено, расположенного в 9 км от границы с Россией, подключился к одному из российских операторов связи. На гаджет пришло SMS-сообщение с информацией о стоимости использования интернета в России, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на газету Ilta-Sanomat.

Отмечается, что телефон финна подключён к сети местного оператора, в которой, как позже выяснилось, произошёл масштабный сбой. Более 11 тысяч человек сообщили о проблемах. В

компании проблему подтвердили и пояснили: устройство автоматически подключается к базовой станции, от которой получает самый сильный сигнал.

«Россия посылает свой собственный сигнал 2G/3G/4G на финскую границу с такой мощностью, что включение роуминга неизбежно приведёт к подключению телефона к их сети»,

— говорится в публикации.

