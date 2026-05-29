Жители Финляндии отказываются от покупки жилья, автомобилей и ремонта

В Финляндии резко упал спрос на недвижимость

В Финляндии зафиксировали резкое падение интереса к покупке недвижимости и автомобилей, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на Статистическое управление Финляндии.

По данным источника, стремление финнов купить или построить жилье рухнуло до уровня 1998 года. Жители страны стали чаще отказываться от покупки автомобиля и ремонта. Согласно информации источника, лишь 9% финнов рассматривают возможность покупки квартиры или строительства дома в течение года, 14% планируют потратить деньги на ремонт жилья, а 13% — приобрести автомобиль.

Отмечается, что продажи квартир в новостройках с начала года находятся на рекордно низком уровне. В пиковые периоды 2020–2021 годов в Финляндии ежемесячно совершалось почти 1 тысяча сделок на первичном рынке, а уже в этом году — менее 90. В некоторых муниципалитетах нет спроса и на добротные дома по смешным ценам.

Сообщается, что мигранты, которые в последние годы обеспечивали прирост населения Финляндии, живут по несколько человек в одной квартире, а финская молодёжь не спешит съезжать от родителей.