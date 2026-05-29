В России установлены выплаты за долгий брак

За супружеское долголетие в ряде регионов России установлены дополнительные выплаты

В ряде российских регионов установлены дополнительные выплаты парам, которые находятся в браке много лет, сообщил RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин.

По словам эксперта, в Москве размер выплаты зависит от длительности брака. Например, единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с 50-летним юбилеем — 29 651 рубль, 55-летним юбилеем — 37 062 рубля, 60-летним юбилеем — 37 062 рубля, 65-летним юбилеем — 44 473 рубля, 70-летним юбилеем — 44 473 рубля.

В Санкт-Петербурге размер выплаты зависит от числа лет совместной жизни и места проживания: за 50 лет супружеской жизни — 50 тысяч рублей на семью, а за 75 лет — 75 тыс. рублей. Если же один из супругов зарегистрирован в Ленинградской области, суммы вдвое меньше, добавил эксперт.

Собеседник RT сообщил, что в Хабаровском крае с 2021 года производятся единовременные денежные выплаты в размере 25 тыс. рублей за супружеское долголетие семейным парам, прожившим в браке 50 лет и более.

«Опыт регионов, в которых есть меры поддержки пар, находящихся в браке длительное время, было бы интересно использовать и тем субъектам России, где пока такие выплаты не введены», — заключил эксперт.