Созданные детьми трогательные фильмы покажут в Петрозаводске

Созданные детьми трогательные фильмы покажут на фестивале «Калитка» в Петрозаводске (0+).
Международный фестиваль авторской анимации будет проходить в течение нескольких дней. Программа рассчитана на все возраста и бесплатна для зрителей, но потребуется забронировать место в кинозале.
«Зрителей ждет особенная программа — «Да ну!». Это подборка анимационных фильмов, созданных детьми — чудесно талантливых, непосредственных, трогательных, с невероятным сюжетами, персонажами и юмором. Смотришь и думаешь: «Да ну, это сделали дети?!»
- говорят организаторы фестиваля.
В программе анимационные фильмы из Новосибирска, Петербурга, Иваново, Донецка, Красноярска, Дзержинска, Мурманска и многих других. Кроме кинопоказов пройдут дискуссии, концерт, мастер-класс.
«Калитка» пройдет в кинотеатре «Премьер» с 31 мая по 1 июня.