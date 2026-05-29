Созданные детьми трогательные фильмы покажут в Петрозаводске

Фестиваль анимации пройдет 31 мая и 1 июня в кинотеатре карельской столицы

иллюстративное фото «Петрозаводск говорит»

Созданные детьми трогательные фильмы покажут на фестивале «Калитка» в Петрозаводске (0+).

Международный фестиваль авторской анимации будет проходить в течение нескольких дней. Программа рассчитана на все возраста и бесплатна для зрителей, но потребуется забронировать место в кинозале.

«Зрителей ждет особенная программа — «Да ну!». Это подборка анимационных фильмов, созданных детьми — чудесно талантливых, непосредственных, трогательных, с невероятным сюжетами, персонажами и юмором. Смотришь и думаешь: «Да ну, это сделали дети?!»

- говорят организаторы фестиваля.

В программе анимационные фильмы из Новосибирска, Петербурга, Иваново, Донецка, Красноярска, Дзержинска, Мурманска и многих других. Кроме кинопоказов пройдут дискуссии, концерт, мастер-класс.

«Калитка» пройдет в кинотеатре «Премьер» с 31 мая по 1 июня.