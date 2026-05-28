Названа средняя пенсия женщин в России

Средняя пенсия женщин в России в 2026 году составляет 25 204 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.

Отмечается, что годом ранее пенсионерки получали на две тысячи рублей меньше - 23 249 рублей. При этом средняя пенсия в целом по стране в апреле 2026 года составила 25 397 рублей.

