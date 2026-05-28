28 мая 2026, 10:56
Названа средняя пенсия женщин в России
Около 25 тысяч рублей, в среднем, получают российские пенсионерки
Фото: "Петрозаводск говорит"
Средняя пенсия женщин в России в 2026 году составляет 25 204 рубля. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Социального фонда.
Отмечается, что годом ранее пенсионерки получали на две тысячи рублей меньше - 23 249 рублей. При этом средняя пенсия в целом по стране в апреле 2026 года составила 25 397 рублей.
Ранее сообщалось о том, что двое пенсионеров погибли в аварийном доме в российском регионе.