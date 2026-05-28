Пожилые люди погибли в аварийном доме в российском городе

В Саратове два пожилых человека погибли на пожаре в частично расселенном аварийном доме. Об этом сообщает МЧС региона.

По данным источника, возгорание случилось в одной из квартир двухэтажного дома. Помещение выгорело на площади 78 квадратных метров. В огне погибли 80-летний мужчина и 72-летняя женщина. Из здания были эвакуированы четыре человека, они не пострадали. Причину и обстоятельства случившегося устанавливают специалисты.

