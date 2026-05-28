В Петрозаводске создали аудиогид и каталог по Зарецкому кладбищу

В Петрозаводске представили новый аудиогид и электронный каталог, посвящённые похороненным на Зарецком кладбище известным жителям города, сообщили в паблике «Прихожане Крестовоздвиженского собора».

По данным источника, каталог включает подробную информацию об 11 памятниках культурного наследия на кладбище, фотографии и цифровые копии документов и экспонатов из коллекции Национального музея Карелии.

В атмосферу прошлого посетителей некрополя перенесёт аудиогид. Он предоставляется бесплатно онлайн и включает музыкальное сопровождение и звуковые эффекты.

Отмечается, что Зарецкое Троицкое кладбище — старейший сохранившийся некрополь Петрозаводска, где покоятся известные горожане и деятели культуры: градоначальники Дейхман и Румянцев, купцы и благотворители Пименовы, инженер Калитович, этнограф Ягодкин, живописец Попов, скульптор Раутанен, артист Чаплыгин и многие другие. На территории кладбища находятся две братские могилы.