Топливо заметно подорожало на заправках Карелии

В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в республике за неделю с 19 по 25 мая. Данные приведены на сайте ведомства.

Так, за прошедшую неделю дизельное топливо в Карелии подорожало сразу на 1,3%. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,7%, марки АИ-92 - на 0,6%, марки АИ-98 и выше - на 0,4%.

Мониторинг цен на топливо ведется на заправках Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.

Ранее сообщалось о том, что пиво подешевело в Карелии.