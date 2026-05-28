28 мая 2026, 09:36
Топливо заметно подорожало на заправках Карелии
Все марки бензина выросли в цене за неделю
В Карелиястате рассказали об изменении цен на топливо в республике за неделю с 19 по 25 мая. Данные приведены на сайте ведомства.
Так, за прошедшую неделю дизельное топливо в Карелии подорожало сразу на 1,3%. Бензин марки АИ-95 стал дороже на 0,7%, марки АИ-92 - на 0,6%, марки АИ-98 и выше - на 0,4%.
Мониторинг цен на топливо ведется на заправках Петрозаводска, Сегежи и Костомукши.
