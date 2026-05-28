Перебегавший дорогу на красный пешеход не добежал до конца
В Петрозаводске утром 27 мая под колеса автомобиля попал пешеход
На Древлянке в Петрозаводске пешеход попал под машину. Дорогу он решил перебежать на красный сигнал светофора перед приближавшимся автомобилем.
Момент автонаезда на Лососинском шоссе попал в объектив городской камеры наблюдения. ДТП произошло утром 27 мая.
«Пионер на красный рванул, водитель влип», - отреагировали пользователи в паблике «ДТП Петрозаводска и Карелии».