Молодая петрозаводчанка сделала аферистов богаче на несколько тысяч

Жительница Петрозаводска стала жертвой мошенников при аренде квартиры

В полицию Петрозаводска обратилась местная жительница 2008 года рождения и сообщила, что стала жертвой аферистов при попытке арендовать квартиру. Об очередном случае мошенничества рассказали в МВД по РК.

По данным источника, в интернете потерпевшая нашла объявление о сдаче в аренду квартиры в микрорайоне Древлянка за 17 тысяч рублей в месяц. Девушка связалась с «хозяином квартиры» через мессенджер, обговорила все условия сделки, получила от него несколько новых фотографий квартиры.

Чтобы успеть «забронировать» жильё, петрозаводчанке необходимо было пройти по ссылке на сайт, указать личные данные и другие сведения. В результате с её счёта списалось почти 18 тысяч рублей. После этого арендодатель перестал выходить на связь. Объявление оказалось поддельным.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве с причинением значительного ущерба.