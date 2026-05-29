Мемориал защитникам Родины в Карелии разваливается

В поселке Кааламо люди бьют тревогу из-за состояния братской могилы и пытаются своими силами спасти мемориал от разрушения

В Карелии мемориал защитникам Родины, который чиновники хотели реконструировать к 80-летию Победы, рассыпается на глазах.

В Народном фронте рассказали, что жители поселка Кааламо своими силами спасают братскую могилу от разрушения. По мнению местных жителей, мемориал находится в плачевном состоянии, но чиновники, по их словам, не замечают проблему.

Вокруг мемориала есть ограждение, которому почти 50 лет. Сетка проржавела и сломана, а от одной из стел отпадают куски бетона. Неравнодушные люди были вынуждены заделывать дыры монтажной пеной.

Дорожку к постаменту они также самостоятельно очищают от мха и красят.

Активисты обратились в администрацию Сортавальского округа с просьбой привести мемориал в надлежащее состояние. В братской могиле поселка Кааламо захоронены 86 воинов погранотрядов, стрелковых полков и саперного батальона, погибших в июле 1941 года.

Год назад Сергей Крупин рассказывал в соцсети о том, что на мемориале каждый год проводят косметические работы. В планах было облицевать стелу новыми плитами габбро-диабаза. Для этого, по словам чиновника, была достигнута договоренность с камнеобрабатывающим предприятием. Также были подготовлены флагштоки для новых флагов, установлены стойки под венки. Планировалось покрасить ограждение и подиум. Стоимость всех работ оценили в два миллиона рублей и искали деньги.