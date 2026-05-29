Подросток совершил теракт в Петербурге

Школьника задержали за поджог инфраструктуры железной дороги в Северной столице

В Санкт-Петербурге 15-летний подросток задержан по подозрению в совершении теракта на железной дороге. Об этом сообщает СК России.

По данным Следственного комитета, 26 мая школьник поджег трансформаторную подстанцию на станции Полюстрово. Юноша дейстовал по указанию куратора, которое поступило через мессенджер. В результате поджога оборудование было повреждено. Следствие вскоре намерено обратиться в суд для избрания ребенку меры пресечения.

