Уроженец Петрозаводска Михаил Трухин снялся в новом сериале «Адвокаты»

Премьера состоится 29 мая в онлайн-кинотеатре КИОН (16+)

Фото: KION

Компания МТС сообщает о выходе нового сериала «Адвокаты». Уроженец Петрозаводска Михаил Трухин сыграл в картине бизнесмена, владельца строительной компании.

Сюжет сериала разворачивается вокруг работы адвокатской конторы. Людмила (Екатерина Вилкова) — лучший адвокат фирмы, но худший наставник. Когда её ассистентом становится амбициозный новичок Артём (Эльдар Калимулин), им обоим предстоит нелегкая работа. Вместе они распутывают различные дела, каждый день сталкиваясь с выбором между совестью и стабильным гонораром.

Михаил Трухин, известный многим по ролям в таких сериалах, как «Улицы разбитых фонарей» и «Ивановы – Ивановы», вошел в число приглашенных звезд, которые играют участников нестандартных тяжб. В сериале «Адвокаты» также снялись Екатерина Вилкова, Эльдар Калимулин, Иван Добронравов, Анна Котова, Руслан Братов, Егор Корешков, Ирина Розанова, Сергей Романович, Милош Бикович, Аглая Тарасова и другие. Режиссерами-постановщиками выступили Анна Пармас и Леонид Тележинский.

Идея проекта появилась после знакомства с сотрудниками реального адвокатского бюро. Они оказывают юридическую онлайн поддержку большому количеству граждан. Клиенты бюро — люди разного достатка и социального положения. И, как многие из нас, плохо ориентируются в законах. Юристы бюро героически вытаскивают своих клиентов из самых нелепых и, порой, откровенно анекдотических ситуаций. Нам захотелось написать про них сериал. Такой своеобразный ироничный процедурал про адвокатов-супергероев. Во время съемок мы изобразительно подчеркиваем тот самый «супергероизм» наших адвокатов за счет динамики камеры, стильных интерьеров и общей атмосферы активного мегаполиса,

- прокомментировала режиссер Анна Пармас.