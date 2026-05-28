28 мая 2026, 09:32
Общество

В городе Карелии на Троицу пустят больше автобусов до кладбища

В Питкяранте в выходные будут курсировать дополнительные автобусы
В выходные в Питкяранте будет курсировать больше автобусов. Местные власти ожидают, что больше людей захотят навестить усопших в День Святой Троицы. В связи с этим 30 и 31 мая запустят дополнительные автобусы до кладбища.

Два автобуса по маршруту «Питкяранта - кладбище (д. Койриноя)» будут отправляться от больницы в субботу и воскресенье в 09:45.

По пути автобус сделает остановки на улицах Горького, Калинина, Гоголя, площади Ленина, улице Ленина и у музея. В обратном направлении от кладбища автобусы поедут в 11:00.

