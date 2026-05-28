28 мая 2026, 10:07
У жителей Карелии не отберут землю из-за борщевика Сосновского

Заросли борщевика исключили из перечня оснований для изъятия участка
Фото: «Петрозаводск говорит»

Наличие на участке борщевика Сосновского больше не считается достаточным основанием для признания земли неиспользуемой и её последующего изъятия, сообщил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев.

Раньше очаги этого растения расценивали как признак полного запустения участка, но от такого формального подхода решили отказаться. Теперь, по словам эксперта, власти обязаны оценивать совокупность обстоятельств, а не выносить вердикт только по факту произрастания сорняка.

При этом, как отметил Кошелев, за владельцами участка сохраняется обязанность бороться с этим вредоносным сорняком.

