Грузовик загорелся на улице в Петрозаводске

В среду, 27 мая, в 19:43 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в проезде Радиозавода в Петрозаводске. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

По данным источника, на место выехали две единицы техники и семеро специалистов. Выяснилось, что загорелся прицеп грузового автомобиля. В результате инцидента он был поврежден огнем.

