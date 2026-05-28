Водитель поблагодарила сотрудника ГАИ Карелии за вежливость и терпение

Жительница Карелии поблагодарила сотрудника полиции за помощь при оформлении дорожно-транспортного происшествия, говорится в сообщении МВД по РК.

По данным источника, водитель повредила бампер автомобиля, наехав на ветки, а затем направилась в полицию для получения необходимых документов. Общение с сотрудником Госавтоинспекции оставило приятное впечатление, и женщина выразила его, отметив профессионализм инспектора и внимательное отношение к посетителям.

«Он помог спокойно и грамотно разобраться в сложившейся ситуации, оперативно выполнил свою работу и оформил необходимые документы»,

— говорится в тексте обращения.

Сообщается, что автор письма также отметила вежливость, терпение, корректность и человеческое отношение сотрудника ГАИ.