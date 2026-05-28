В Румынии нашли древние золотые ожерелья

В Румынии обнаружены золотые ожерелья бронзового века, являющиеся частью клада возрастом три тысячи лет, найденного к северо-востоку от Бухареста, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Arkeonews.

Клад нашли на глубине около 25 см. Кроме трех золотых шейных колец в кладе находились два небольших топорика и бронзовый браслет.

Сообщается, что расположение предметов говорит о том, что их специально спрятали. Археологи рассматривают две основные версии. Украшения могли быть специально захоронены в ходе ритуала. Другой вариант — тайник, укрытый во время опасности, возможно, при конфликте или переселении общины. Ответ на этот вопрос ученые надеются найти при будущих раскопках. Также ученым предстоит проанализировать состав металла. Если золото окажется привозным, клад может стать свидетельством широких торговых связей доисторических общин Карпатского региона.