Новый автобус не доехал до поселка в Карелии из-за разбитой дороги

Новый автобус, которого так ждали жители отдаленных поселков Калевальского района, не смог проехать по разбитой самосвалами дороге. Грунтовка превратилась в грязевое месиво.

В сообществе «Новоюшкозерцы вчера, сегодня, завтра» написали, что автобус выехал из Костомукши, но до Юшкозера, не доехал из-за состояния дороги.

«Автобус новый, дороги старые, разбитые самосвалом…до поселка не доехали»,

- написали в комментариях.

Водитель автобуса не рискнул ехать, опасаясь увязнуть. Видео поездки опубликовали в паблике «Новоюшкозерцы вчера, сегодня, завтра». Также под публикацией Минтранса Карелии о планируемых в этом году дорожных ремонтах оставили такой комментарий: «Вот так вот, запустили автобус, а он по направлению на поселок Боровой проехать не может... Ведутся работы по содержанию. Нужен капитальный ремонт этого направления с укладкой асфальта или хотя бы асфальной крошки!».

Напомним, движение автобуса было возобновлено с 16 апреля. Автобус ПАЗ курсирует между Костомукшей, поселками Боровой и Новое Юшкозеро, деревней Юшкозеро раз в неделю, по четвергам.