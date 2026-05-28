Жильцы дома в Петрозаводске ходят по воде, чтобы добраться до квартир

Вход в подъезд дома на улице Софьи Ковалевской, 5, в Петрозаводске наполняется водой в период дождей и таяния снега. А зимой жильцы с трудом могут попасть в подъезд, так как подход скользкий.

Жильцы дома говорят, что никаких проблем не было до того, как их дом решили благоустроить по программе комфортной городской среды. Но вместо комфорта, люди получили обратный эффект. Теперь подход в подъезд превратился в поддон. Жильцы дома буквально ходят по луже, чтобы добраться до своих квартир. Разобраться в ситуации с благоустройством им помогает Народный фронт.

«Подрядчик, по словам жильцов, нарушил систему водоотведения при благоустройстве двора, и теперь жители 3-го подъезда вынуждены заходить в дом по воде»,

- пишут в сообществе.

Чиновники обещали, что проверят подъезд и дом после того, как растает снег, но до сих пор никакой комиссии не было. Активисты считают, что с проверкой медлить нельзя и чиновникам мэрии следует добиться от подрядчика устранить дефекты по гарантии.