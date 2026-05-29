Колледж в Петрозаводске проверяют после сообщений о бегающих тараканах

Учебное заведение на Красной дополнительно обработают от насекомых

Петрозаводчане опасаются не только бегающих повсюду крыс, но и насекомых. Учебное заведение в карельской столице проверяют после сообщений о тараканах.

«В Петрозаводском педагогическом колледже, в корпусе №2, бегают тараканы. Учатся в этом корпусе девочки, за свои вещи боятся. Представьте, как можно их с легкостью принести в дома, в общежитие или даже в школы и в детские сады. А теперь думайте, как учатся педагоги и что может произойти»,

- поделились опасениями в сообществе «Подслушано в Птз».

В карельском министерстве образования и спорта заявили, что в учебном заведении проведут внеплановую проверку, хотя руководство утверждает, что колледж каждый месяц обрабатывают от насекомых. Также колледж дополнительно обработают от насекомых и проверят вентиляцию.

«Проводится дополнительная внеплановая дезинсекция в помещениях колледжа, приняты меры по контролю за чистотой, введен дополнительный контроль за состоянием систем вентиляции и канализации для исключения путей миграции насекомых», - сообщили в министерстве.