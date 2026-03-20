Проекты Карелии: голосуем за федеральное финансирование территорий

В Карелии идёт голосование за проекты, которые могут получить федеральное финансирование в рамках проекта «Современный облик сельских территорий» Минсельхоза России (на 2027 год).

Развитие сельских территорий остаётся безусловным приоритетом: с 2020 по 2025 год регион привлёк около 750 млн рублей на масштабные инициативы в опорных населённых пунктах, а на 2026 год объём субсидий превысит 1 млрд рублей.

Три муниципалитета республики — Костомукша, Беломорск и Суоярви — готовят заявки на участие в отборе. В случае победы они получат миллионы рублей из федерального бюджета на строительство и ремонт социальных объектов, обновление коммунальных сетей и другие важные задачи. Ключевое условие: проекты должны поддержать не менее 50 % жителей опорного населённого пункта старше 16 лет.

В Костомукшском округе планируют:

капремонт школ (Гимназия, школы № 1 и № 3);

капремонт тепловых сетей;

модернизацию водоснабжения на улице Звёздной;

первый этап благоустройства площади Ленина.

Для реализации этих планов необходимо собрать 1075 тыс. голосов.

В Беломорском округе в заявку вошли:

капремонт здания Центра дополнительного образования;

приобретение автобуса для Дома культуры (для гастролей и фестивалей);

приобретение автобуса для школы № 3 (для безопасной перевозки детей).

Здесь требуется набрать 3,7 тыс. голосов.

Суоярвский округ сосредоточился на решении проблемы качества воды — в заявке значится капитальный ремонт водопроводных сооружений в городе Суоярви. Для продвижения проекта нужно собрать 3,273 тыс. голосов.

Сроки голосования ограничены: для Костомукши и Суоярви оно завершится 25 марта 2026 года, для Беломорска — 1 апреля 2026 года.

