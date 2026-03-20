20 марта 2026, 14:47
Ежики могут погибнуть от голода из-за резкого потепления
Лесные зверьки могут проснуться раньше весной
Над маленькими колючими комочками нависла угроза. Зверьки могут погибнуть, если проснутся раньше обычного и не найдут корм. Своими опасениями с РИА Новости поделилась доктор биологических наук Наталья Феоктистова.
При раннем потеплении ежи могут выйти из спячки. У них особых убежищ. Зверьки делают норки в кучах листьев, трухлявых пнях, под досками, сухой траве и валежники, под бревнами.
По мнению эксперта, если животные не набрали достаточно веса осенью, то могут проснуться раньше. А если ежи не найдут достаточно пропитания, то рискуют погибнуть.