20 марта 2026, 15:05
Три человека травмированы в ночном ДТП в Петрозаводске
На перекрестке улиц Антикайнена-Горького столкнулись Toyota и Kia
Фото стопкадр видео CityLink
В Госавтоинспекции прокомментировали ночное ДТП на перекрестке улиц Антикайнена-Горького в Петрозаводске. Момент столкновения запечатлела камера наблюдения.
20 марта в 00:02 столкнулись автомобили Toyota и Kia, после этого Toyota откинуло на ограждение. В результате дорожного происшествия травмированы 28-летний водитель Тoyota, 50-летняя водитель и 73-летняя женщина-пассажир автомобиля Kia.
ГАИ еще устанавливает обстоятельства инцидента.