20 марта 2026, 15:05
Три человека травмированы в ночном ДТП в Петрозаводске

На перекрестке улиц Антикайнена-Горького столкнулись Toyota и Kia
В Госавтоинспекции прокомментировали ночное ДТП на перекрестке улиц Антикайнена-Горького в Петрозаводске. Момент столкновения запечатлела камера наблюдения.

20 марта в 00:02 столкнулись автомобили Toyota и Kia, после этого Toyota откинуло на ограждение. В результате дорожного происшествия травмированы 28-летний водитель Тoyota, 50-летняя водитель и 73-летняя женщина-пассажир автомобиля Kia.

ГАИ еще устанавливает обстоятельства инцидента.

