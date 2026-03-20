Назван предмет, который может быть грязнее ободка унитаза

Россиянам назвали предмет, который есть в каждом доме и который может быть грязнее ободка унитаза. Если не мыть расческу, то за неделю на ней будет обитать около миллиона бактерий.

Трихолог в беседе с Life рекомендовала мыть аксессуар хотя бы раз в неделю. На щетинках накапливаются бактерии, кожное сало, пыль, омертвевшие клетками кожи. На расческе могут поселиться бактерии, которые вызывают воспаления и прыщи.

Если расчесывать волосы грязной расческой, то бактерии могут попасть на лицо, поры могут забиваться, появятся черные точки, прыщи.

Мыть расческу важно также, чтобы не допустить воспалений и акне. Проводить гигиеническую процедуру следует минимум раз в неделю с использованием мягкого шампуня или специального средства для чистки парикмахерских инструментов.

После каждого использования следует убирать с расчески остатки кожного сала и пыли.