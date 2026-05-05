Дыры перед мостом образовались в Олонецком районе

В Олонецком районе пожаловались на состояние подъездных путей к деревянному мосту. Провалы образовались с нескольких сторон. Люди отмечают, что дачный сезон только начался, а дорога в районе переправы уже не в идеальном состоянии.

«Так на сегодняшний день выглядит мост перед Сяндебой. Дыра, через которую видна река уже даже на той стороне моста, по которому разрешен проезд. А это только начало дачного сезона»,

- рассказали в сообществе «Подслушано в Олонце».

Пользователи в комментариях начали предполагать, сколько денег было потрачено на сооружение моста.

«Если здесь 5 млн за только деревянный мост вышло, дорогу не подняли, асфальта нет, мост без укрепления. Пока мост делали, полностью разбирали, была сделана переправа, от части стоимости моста видимо. Такой мост автомобильный и вышел, на какой хватило, на столько времени и хватило. Похож на пешеходный, только широкий. А здесь движение интенсивное, в том числе лесовозы ездят», - поделились мнением в сообществе.