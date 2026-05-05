05 мая 2026, 10:25
Качели пробили голову ребенку в российском регионе
Юному жителю Иркутской области провели операцию по восстановлению черепа
Фото иллюстративное: freepik
Металлические качели упали и пробили голову шестилетнему ребенку в Усолье-Сибирском в Иркутской области, сообщает Telegram-канал Babr Mash.
По данным издания, все произошло в городском сквере. Мальчика экстренно доставили в больницу и на сутки ввели в искусственную кому. Затем маленькому пациенту сделали операцию по восстановлению черепа. Сейчас мальчик находится в отделении нейрохирургии.
Возбуждено уголовное дело о халатности. Сообщается, что следователи опросили родителей, сотрудников администрации и тех, кто отвечал за обслуживание качелей.