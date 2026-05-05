Сильный пожар вспыхнул в дачном поселке в Карелии

В понедельник, 4 мая, в 19:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в СНТ "Инфра-1" в Костомукшском округе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.

На место ЧП выехали две единицы техники и восемь спеицалистов. Выяснилось, что горит частная баня у одного из дачных домов.

В результате пожара строение было значительно повреждено. Причина происшествия устанавливается.