05 мая 2026, 09:54
Сильный пожар вспыхнул в дачном поселке в Карелии
В Костомукшском округе пожарные тушили горевшую баню
В понедельник, 4 мая, в 19:20 на пульт дежурного поступил сигнал о пожаре в СНТ "Инфра-1" в Костомукшском округе. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Карелии.
На место ЧП выехали две единицы техники и восемь спеицалистов. Выяснилось, что горит частная баня у одного из дачных домов.
В результате пожара строение было значительно повреждено. Причина происшествия устанавливается.