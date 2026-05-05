Финские таможенники потеряли работу из-за закрытия границы с Россией

Таможня Финляндии объявила о временных увольнениях 45 сотрудников таможенного пункта в Нуйямаа, 41 работника в Иматре и ещё 16 на северных пограничных пунктах, сообщает «Деловой Петербург» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По данным источника, попавшим под сокращение работникам предложили 67 вакансий в других регионах. Более 40 таможенников перевели на профильную работу в столичный регион, порты на юге и западе Финляндии, а также на границу со Швецией и Норвегией.

Отмечается, что командировочные расходы таможенников, переведённых на другие участки работы, достигли 200 тысяч евро в месяц.

В Таможне Финляндии сообщили, что готовы в короткие сроки возобновить работу только одного пункта пропуска на финляндско-российской границе — КПП Ваалимаа (Торфяновка в России), если трансграничное движение всё же будет восстановлено.

Ранее жителей приграничных финских деревень стали готовить к военной угрозе.