Житель Карелии перевел деньги аферистам «по цепочке»

В полицию обратился 38-летний житель Муезерского округа и сообщил, что попался на уловку мошенников, сообщили в МВД по РК.

По данным источника, мужчина сообщил код из СМС, чтобы продлить договор обслуживания телефонного номера. Затем аферисты сообщили мужчине, что его личный кабинет на портале «Госуслуги» взломан, и убедили свою жертву перевести деньги «для их сохранности» «по цепочке». Мужчина перевёл 300 тысяч рублей на карту супруги, которая перечислила их на карту сестры мужа, а с его карты деньги отправились мошенникам.

По данному факту проводится проверка.

Ранее в аналогичной ситуации оказался житель Лоухского района, он перевел мошенникам почти миллион рублей.