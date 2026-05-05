Спасатели и медики работали в тандеме в городе Карелии

Ночью 4 мая на пульт дежурного поступил звонок от диспетчера «скорой» с просьбой о помощи, сообщили в паблике «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району».

По данным источника, медикам требовалась помощь в транспортировке из квартиры до машины жительницы Пудожа, находящейся в тяжёлом состоянии. К месту вызова направлено 1 отделение дежурного караула пожарной части № 50 по охране города во главе с начальником караула.

