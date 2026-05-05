05 мая 2026, 10:53
Спасатели и медики работали в тандеме в городе Карелии
Врачи «скорой» обратились за помощью к спасателям в Пудоже
Фото: Отряд противопожарной службы по Пудожскому району
Ночью 4 мая на пульт дежурного поступил звонок от диспетчера «скорой» с просьбой о помощи, сообщили в паблике «Отряд противопожарной службы по Пудожскому району».
По данным источника, медикам требовалась помощь в транспортировке из квартиры до машины жительницы Пудожа, находящейся в тяжёлом состоянии. К месту вызова направлено 1 отделение дежурного караула пожарной части № 50 по охране города во главе с начальником караула.
