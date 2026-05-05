В карельском городе столкнулись с нашествием улиток

Улитки выползли из земли, где пережили морозы и зиму, и появились на дачных участках и в зеленых уголках населенных пунктов.

С нашествием брюхоногих моллюсков столкнулись в карельском городе. В паблике «Лахденпохья-Навсегда!» рассказали, что в городе собрали около трех тысяч улиток и попросили советов, как с ними можно бороться.

«Нашествие улиток в Лахденпохья. Около 3000 сегодня собрано улиток... То-ли еще будет. Как с ними бороться?» - написали в сообществе.

Кто-то предположил, что эту живность любят поедать курицы.

В прошлом году Лахденпохья уже переживала подобное нашествие. Тогда пользователи соцсети предлагали собирать их вручную, использовать химикаты и беречь жуков жужелиц.

Впрочем специалисты рекомендуют не трогать улиток голыми руками, так как они могут быть переносчиками паразитов, в частности, легочных червей. Человек рискует заразиться через слизь улитки. У человека при ангиостронгилезе восполяются оболочки головного мозга, появляется головная боль, высокая температура, тошнота, рвота, нарушаются координация и чувствительность.