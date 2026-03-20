Ослепленная солнцем молодая женщина устроила сегодня ДТП

Ослепленная солнцем молодая женщина устроила утром в пятницу ДТП на подъезде к Петрозаводску. Автомобили получили повреждения.

В Госавтоинспекции рассказали, что авария произошла 20 марта в 07:09 на седьмом километре дороги «Подъезд к г. Петрозаводску в составе а/д Р-21 «Кола».

Предположительно, 31-летнюю женщину-водителя Chevrolet ослепило солнце. В итоге она врезалась в стоявший кроссовер Hyundai Santa Fe. От удара Chevrolet отбросило на встречку, машина повредила разделительные конусы и стойку дорожного знака. В аварии пострадала молодая женщина-водитель.

