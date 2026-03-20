Аферисты-газовщики орудуют в Петрозаводске

Петрозаводчан предупредили об активности жуликов. Они обзванивают людей под видом «Карелгаза», выспрашивают личные данные и цифры с банковских карт, обещая прийти с проверкой оборудования. В Минстрое Карелии призвали людей не реагировать на просьбы незнакомцев.

В газовой компании также заявили, что не собирают данные по телефону; не запрашивают реквизиты банковских карт и не предлагают переводить деньги; также газовщики не приходят в квартиры без предварительной заявки.

Гражданам рекомендуют завершать разговоры с теми, кто представляется по телефону «Карелгазом», и самостоятельно звонить в единый клиентский центр.