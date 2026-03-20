Ночью подморозит, утром в дома снова постучится весеннее тепло
В субботу в Петрозаводске переменная облачность, без существенных осадков. Ночью и утром местами на дорогах прогнозируют гололедицу. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -1, днем +8, +10, рассказали в региональном гидрометцентре. Атмосферное давление будет мало меняться.
В Карелии облачно с прояснениями. Ночью на севере ожидаются местами небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, днем без существенных осадков. Ночью и утром на дорогах гололедица. Ветер юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью +1, -4, местами до -7, днем +6, +11.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью 0, днем +7;
В Кондопоге ночью +2, днем +8;
В Медвежьегорске ночью +1, днем +8;
В Олонце ночью +1, днем +7;
В Пудоже ночью -1, днем +7;
В Сегеже ночью +2, днем +7;
В Сортавале ночью 0, днем +8;
В Суоярви ночью +1, днем +7.
