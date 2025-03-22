«Что может быть лучше своего хлеба!» - решили на станции в Карелии

В Деревянке ровно 20 лет назад открылась пекарня. Вообще, поддержка малого предпринимательства в Карелии была закреплена на законодательном уровне, и уже три года действовала целевая программа. Но часто дальше декларации о поддержке дело не шло, а проекты и идеи бизнесменов средней руки так и оставались проектами. Тем приятнее было исключение из правил. На станции Деревянка в марте 2005 года открылась пекарня. А у местных жителей появился не только свежий хлеб, но и рабочие места.

Основная масса населения станции Деревянка предпочитала работать рядом с домом – на двух крупных предприятиях, на железной дороге. Лишь небольшая часть жителей ездила трудиться в Петрозаводск. С появлением новой пекарни в поселке хоть ненамного, но все же прибавилось рабочих мест. По сменам там работали шесть человек. Все они – профессиональные пекари. Они же трудились здесь за два года до этого, когда небольшой цех еще функционировал. Два года перерыва – и вот Маргарита Васильева с радостью вернулась в новую пекарню. Теперь ей не приходилось ежедневно добираться на работу в Петрозаводск. «Я по профессии пекарь-тестодел. Мне нравится работать с тестом», - призналась она.

На восстановление пекарни ушло несколько месяцев. Стали выпускать около 15 видов продукции. В основном – стандарт: черный и белый хлеб. Директор пекарни Светлана Арифметикова объяснила: «Оборудование было восстановлено. И мощность его такова, что мы можем выпускать до пяти тонн в сутки». Несмотря на серьезное для небольшого предприятия объемы производства, там все делали вручную. И каждую форму для теста смазывали маслом при помощи специальной ткани. Так хлеб получался вкуснее. А что может быть лучше хлеба, который испечен прямо в твоем районе!

...

В связи с проведением авторалли «Снежная Карелия» запретили движение всех видов транспорта по проспекту Карла Маркса (от Куйбышева до Речного вокзала). Участники ралли съехались в Петрозаводск, и на следующий день на набережной в районе памятника Куусинена должна была стартовать гонка по льду Онежского озера. Основные же события ралли планировалось развернуть в районе Сямозеро.

«Снежная Карелия» прошла впервые в 2001 году. Карельские трассы так понравились гонщикам, что уже на следующий год соревнования получили статус Этапа Чемпионата России. После двухлетнего перерыва соревнования удалось возродить. И уже в декабре началась подготовка трассы для гонок.

«Я уверен, что все ее оценят, как очень сложную трассу. Она реально такая и есть, - считал участник ралли Андрей Матюхин. – Сложная дорога. Сложная в понимании, в записи. Практически нет прямых участков, но она очень быстрая». Андрей Матюхин – известный российский гонщик. На предыдущем Чемпионате России его экипаж занял пятое место в своем классе. На ралли «Снежная Карелия» экипаж в составе «Андрей Матюхин, Светлана Козлова» был заявлен от петрозаводской компании. «Перспектива конкретно у этой гонки, я считаю, очень хорошие. Это реальная заявка на чемпионатовскую гонку следующего года», - подытожил Андрей.

Для тех, кто легок на подъем, организаторы подготовили все необходимое в районе поселка Вешкелица. Именно там спортсмены должны были пройти 127 километров скоростных участков. А те, кто хотел насладиться зимней гонкой, не выезжая из города, были приглашены на набережную Онежского озера. На льду озера стартовал суперскоростной участок гонки. В тот раз из соображений безопасности близко к трассе зрителей не подпустили. За гонкой предлагалось наблюдать только с берега.

Таким было 22 марта ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.