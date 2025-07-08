Хорошей погоды петрозаводчане попросили у скульптуры Перуна

На набережной Онежского озера ровно двадцать лет назад десять скульпторов из Литвы, Армерии, Финляндии, Мурманска и Петрозаводска работали над деревянными изваяниями. Администрация города решила провести симпозиум деревянных скульптур на том же месте, где за год до этого работали резчики по камню. Для мастеров привезли огромные колоды вековых сосен и тополей. После того, как работа завершится, скульптуры обещали выкупить у авторов и передать детским учреждениям.

Деву Айно вырезал пилой скульптор Вальтер Сойни. Еще десять лет назад он собирался установить эту девушку на Неглинке. В 1995 году мэрия провела конкурс, а потом о нем забыла. И денег на установку этого памятника не нашла. «Я надеюсь напомнить новому мэру и старому – теперь Главе РК – об обязательстве, о нашем договоре», - сказал Вальтер Сойни.

В это время Александр Ким привычно шлифовал женские прелести. Говорит – что это у него любимая тема. Он выбрал в том году для воплощения женщину-кошку. Все его творения так или иначе были посвящены им, любимым. В том числе и те, что он резал изо льда на Гиперборее.

«Тепло дерева и холод льда – совершенно разные. И мы пытаемся выразить и в холоде, и в тепле, - философствовал Александр. – Как и живем мы в этом краю – холодном и чуть-чуть теплом».

Олончанин Андрей Петров тоже не раз побеждал на фестивалях ледяных скульптур. Он левша, а эти мастера самые умелые, считал Андрей. Фигуры аистов он назвал просто – «Любовь». Когда он взялся за сосну, еще не знал, что у него получится такое светлое чувство.

Армянин Григор приезжал к нам в 2004 году и вырезал нам каменного ангела, который украсил нашу набережную. И название следующей работы он хранил в тайне. Но уже было заметно, что еще без одного ангела нам не обойтись.

Тематика симпозиума деревянных скульптур, смеялись мастера, получилась двоякая. Работы были посвящены или женщинам или язычеству. Федор Евтифеев вырезал Збручского идола. Оригинал 9-го века хранится в музее Польши. К идолам обычно подходили с просьбами. Была такая и у автора: «Чтобы у нас на Земле не было разврата. Чтобы было благоденствие. Чтобы мы не уничтожали Землю так варварски».

В язычество ударились и гости из Литвы. Причем, так крепко, что на работу с утра не вышли. Но завершить начатое нужно было успеть к субботе, когда должны были подвести итоги симпозиума. Была среди скульптур и фигура Перуна-громовержца, главного божества у древних славян. Язычники подходили к такому идолу, чтобы попросить дождя. Но у нас к этому идолу подходили, чтобы попросить хорошей погоды.

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По данным Всероссийской переписи населения, в Карелии проживало 65,5 тысяч карелов. Что составило 9,2% от всего населения. В других регионах страны насчитывалось еще около 10 тысяч карелов. Обсудить общие проблемы они смогли на Пятом съезде карелов, который прошел в Петрозаводске. На съезд ждали представителей со всей России, а также из Эстонии и Финляндии.

Предварительно о событии журналистам рассказали на брифинге в правительстве. «Карелы, как нация, могут гордиться тем, что существуют. Они выжили и сохранили свою культуру среди многонационального населения России», - говорил на брифинге председатель Совета уполномоченных съезда карелов Виктор Богданов. И только на втором месте Киндасово и «Калевала», как предмет гордости. Богданов был убежден, что именно тогда было можно и нужно говорить о рассвете интереса карелов к самим себе. Происходил рост самосознания малого народа, который ощущал себя, как народ, как нация.

В те десять лет появилась карельская письменность. С 1989 года карельский язык стали преподавать в школе. Родной язык знает примерно половина карелов, говорила заместитель председателя Госкомитета по нац.политике Татьяна Клеерова. Многие, только повзрослев, начинают ощущать его нехватку: «Есть желание старших изучать родной язык. Это сопряжено с определенными трудностями. У нас нет, как таковой, системы образования для взрослых». Впрочем, учебники для взрослых собирались издавать. А вообще было издано около 50 тысяч экземпляров книг на карельском языке. На него переводили лучшие образцы русской классики, а также Библию. Виктор Богданов считал, что говорить о карельском языке, как о возможном государственном, еще очень рано: «Мы много, сами карелы, в этой проблеме не дорабатываем». Этот вопрос будет обсуждаться лет через двести – обнадежил Богданов. Кстати, на съезде все доклады должны были прочесть на русском языке.

На полигоне «Скалы» экстремалы соревновались, кто лучше управляет внедорожником. Быть первым всегда трудно. Вышедший на старт первым старенький УАЗик хоть и справился с трудностями в начале дистанции, до финиша все же не дошел. Пришлось вытягивать. «По камням, по мху идем, все это очень скользкое, - оценил обстановку участник гонок Александр. – Сцепление плохое, да и сама местность выбрана специфическая».

У второй машины постоянно глох двигатель. Водитель-новичок целиком положился на организатора состязаний Виталия Ляха. Он и старт давал, и зрителей предупреждал об опасных моментах, и указывал путь к финишу. «Так устал! Первый раз еду по этой трассе, я весь взмок! – признался другой участник гонок Сергей. – Трасса вроде серийная, но на серийной машине достаточно тяжелая».

После серийных машин на трассу вышли более серьезные участники класса «Спорт». В их послужном списке было не менее пяти подобных гонок. И настроение у них было боевое. Посмотреть это видео будет интересно тем, кто любит, когда колеса фырчат, моторы рычат, а земля уходит из-под ног.

Таким было 8 июля ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2005 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.