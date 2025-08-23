Минпросвещения опубликовало график школьных каникул на учебный год

Минпросвещения России составило график школьных каникул на новый учебный год. Школьники будут учиться с 1 сентября по 26 мая. Продолжительность каникул в течение года должна составлять не меньше 7 дней.

Школьные каникулы рекомендуется проводить:

с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября);

с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года;

с 28 марта по 5 апреля 2026 года;

с 27 мая по 31 августа 2026 года.

