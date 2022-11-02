Выступающие детали памятника пристально оглядели в мэрии Петрозаводска

Городская комиссия по культуре ровно двадцать лет назад окончательно утвердила макет памятника Гавриле Державину, первому губернатору Олонецкого края. К 300-летию Петрозаводска бронзовый Державин собирался украсить собой бывший Парк пионеров, с 2002 года – Губернаторский сад.

По замыслу автора – скульптора Вальтера Сойни и архитектора Эмиля Кулдавлетова, монумент по стилю исполнения должен был напоминать памятник Петру Первому на нашей набережной. «Примерно четыре с половиной метра в высоту, - показывал на макете Вальтер Сойни. – Фигура – 2.70, равна фигуре Петра Первого. То есть если по масштабу человека посмотреть, то посмотрите – вот тут на уровне глаз будет верхняя ступенька».

Для памятника уготовили место в центре Губернаторского сада, там, где когда-то стоял бюст Ленину. В бронзе Державин предстанет сорокалетним, именно в этом возрасте он и был губернатором Олонецкой губернии. В руках Гаврила Романович держит то ли стихотворный текст, то ли указ, одновременно являя две свои ипостаси – поэта и государственного деятеля. Губернатора облачили в парадный мундир.

«В то время у чиновников, а тем более у губернатора официально было шесть костюмов. И в каком его изображать – выбрать было сложно»,

- пояснил Вальтер Сойни.

Особенно осторожно комиссия отнеслась ко всем выступающим деталям макета, дабы с памятником Гавриле Романовичу не случилось таких казусов, как с монументом Кирову. Макет после доработок утвердили. Стоить памятник будет 46 тысяч долларов, подсчитали в мэрии. Большая часть этих денег поступила из городской казны. Скульптор настаивал, чтобы скульптуру отливали в Финляндии, так дешевле. А гонорар самого Вальтера Сойни был более чем скромный – пять тысяч долларов.

В центре «Vыход» на проспекте Карла Маркса ровно двадцать лет назад открылась выставка «Профессия – дизайнер». Даже в начале 21 века мало кто мог дать четкое определение – что это за профессия такая «дизайнер». Ни организаторы выставки, ни ее участники не могли ответить на вопрос. А у первых посетителей выставки (ими стали, как водится, журналисты) просто рябило в глазах от буйства красок, форм и содержания. Получалось, что дизайнеры – это наше всё. Они создают коробки, этикетки, наклейки, мебель, музыкальные инструменты, рисуют картины, коллажи – в общем, прикладывают руку ко всему, что нас окружает. Высокие московские и питерские гости, члены Российского союза дизайнеров, даже не ожидали увидеть такого разнообразия. Вице-президент Союза дизайнеров России Владимир Санжаров так прокомментировал выставку: «Видно, что у людей очень большой потенциал. Они много могут. Им многое хочется сказать. А вот способность себя ограничить, сделать это чище, проще, функциональнее – это приходит с годами, приходит с культурой, собственной и с культурой того, что тебя окружает. У Петрозаводска будущее в этом направлении очень хорошее. Потому что здесь работают талантливые люди».

Наверное, тонким вкусом и лучшим представлением о профессии будут обладать будущие дизайнеры Карелии. В те годы эту модную профессию можно было получить в Карельском педагогическом университете. Студенты вуза также приняли участие в выставке. Их наставник, преподаватель кафедры ИЗО и дизайна КГПУ Александр Киселев сказал: «Что меня радует – есть поступательное движение. Если пять лет назад мы еще были в зародыше, начинали только, то сейчас есть результаты». И эти результаты могли увидеть все зрители этой выставки.

Таким было 2 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2002 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.