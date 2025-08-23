Петрозаводчанин покатался на чужом автомобиле и может сесть в тюрьму

Полиция Петрозаводска раскрыла угон. Горожанка сообщила, что не обнаружила на месте свой автомобиль, который был припаркован во дворе около дома. Полицейские установили, что к преступлению причастен 21-летний гражданин, ранее судимый за имущественные преступления.

Молодой человек признался, что ночью гулял по городу, а под утро приметил в одном из дворов автомобиль, который был не закрыт. Он сел за руль «семерки», завел ее и покатался по городу. Затем подозреваемы бросил машину возле одного из торговых центров.

Возбуждено уголовное дело. Парню грозит до пяти лет лишения свободы.

Напомним, что сегодня в Петрозаводске проходит массовая проверка водителей на трезвость.