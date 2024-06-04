Зачем каменные глыбы завезли на набережную Петрозаводска?

В Петрозаводске ровно двадцать лет назад открылся Первый международный симпозиум каменных скульптур. К нам тогда приехали мастера из Петербурга, Армении и Германии. Целый месяц они создавали свои каменные творения прямо под открытым небом на набережной Онежского озера, где и расположились импровизированные мастерские. Петрозаводчане уже привыкли к тому, что на набережной часто что-то затевается: ледяные и снежные скульптуры на Гиперборее уже никого не удивляли. Но каменные! То есть те, которые останутся в городе навсегда, они не растают – вот это было в диковинку.

В древности слово «симпозиум» означало, что греки и римляне собираются на ночное пиршество, сопровождаемое беседой, музыкой и развлечениями. И вот пять скульпторов решили приехать в Петрозаводск, чтобы «развлечься» на симпозиуме. Правда, они, в отличие от своих предшественников, общаться собирались не ночью, а днем. Станислав Задорожный из Петербурга сказал, что при такой работе никаких сил не хватит для ночных бдений. Единственная женщина-скульптор, участница из Германии, на открытие опоздала. Что ж, девушкам это простительно. Она прибыла на следующий день. На набережную тем временем грузили камень. Одну огромную пластину веселые скульпторы прозвали «обеденный стол» за размер и гладкость. По задумке автора, она должна была стать льдиной. Помните скульптуру рыбака на набережной у кузницы? У нее в лунке маленькая рыбка. А вот так она начиналась! Станислав Задорожный сам увлекался рыбалкой, и в его работах эта тема звучала часто.

А наш земляк Сергей Черепанов задумал «развести» на набережной птиц: «Все будет в конце. Какая-то доля импровизации все равно есть. Примерно я знаю, что буду делать. Но там и камень должен что-то продиктовать».

Торжественная презентация каменных скульптур ожидалась в День города. Где они будут стоять – пока не было решено. Была идея установить их в парковых зонах Петрозаводска. Но потом, как мы помним, решено было оставить все скульптуры в одном месте. Прямо там – на набережной, недалеко от того места, где их и изготовили.

...

Комиссия, состоящая из сотрудников Пенсионного фонда, посетила карельский поселок Партала. Они проверяли, как прошел ремонт в местном доме-интернате для инвалидов. Увиденным гости остались довольны. Партала – это маленький поселок рядом с финской границей. В 1924 году, то есть ровно сто лет назад, финны построили городок, где обучались офицеры (напомним – в те годы это не была территория Советского Союза). Вот в таком здании, к примеру, в те годы были казино, бар, даже бордель – посмотрите на видео, сейчас и не скажешь.

После Зимней кампании и Отечественной войны там обучались офицеры из Комитета госбезопасности (это уже стала территория СССР). Затем все помещения переоборудовали под детский санаторий, между прочим, Всесоюзного значения. Доставали сюда путевки для детей по большому блату. Все опять изменилось в конце 80-х – начале 90-х годов. На месте санатория организовали интернат для престарелых и инвалидов. В 2003 году произошла авария теплосистемы на котельной (об этих трагических событиях, когда из-за сильных морозов в разных районах Карелии произошло множество разморозок жилья и учреждений, узнала тогда вся страна). Правительство Карелии и министерство труда при участии Пенсионного фонда профинансировали работы по капитальному ремонту этих зданий. «В частности ими была выделена сумма на работы, о которых мы даже не могли мечтать, чтобы их сделали. Мы не думали, что это когда-то будет завершено», - сказал Владимир Яшенков, директор интерната в Партала.

Строительная фирма восстановила насосную станцию водозабора, отремонтировали кровлю, теплотрассу, канализацию всей системы Дома-интерната. Самое главное – сделали капитальный ремонт одного крыла жилого комплекса. До ремонта тут было несладко – достаточно сказать, что сантехнику не меняли с 1962 года. И вот – здесь был чистый прочный кафель, надежные трубы. С понедельника сюда собирались въезжать 86 человек. Кто-то из них не мог передвигаться. Для них были созданы хорошие условия. И в 2004 году ремонт собирались продолжить – правительство Карелии уже выделило на эти цели дополнительные средства.

Завершился конкурс, который ежегодно проводит Союз журналистов Карелии. В 2004 году в нем приняли участие двадцать разных СМИ. Лучшим радиожурналистом республики тогда была признана Татьяна Шидловская. Ее голос был знаком многим жителям нашего края. В том числе самых отдаленных ее уголков, куда шли позывные радио Карелии. Корреспондент отдела новостей Татьяна Шидловская в журналистике работала на тот момент около пяти лет, хотя ее журналистская карьера началась гораздо раньше.

«Когда-то Татьяна пришла к нам в редакцию газеты «Комсомолец», студенткой университета, с желанием сотрудничать. С той поры я ее знаю. Она работала у нас в газете «Лицей». Я считаю, что наиболее сильно она раскрылась, как радиожурналист», - сказала о коллеге Наталья Мешкова, в те годы она была председателем Союза журналистов РК.

В 2003 году после смерти ведущего Николая Исаева Татьяна стала вести на радио программу «Благовест», и новая тема потребовала от нее новых творческих решений. «Я ее делаю для таких, как я, - призналась Татьяна. – Которые, может быть, еще не совсем пришли к вере. Поэтому рассказываю о том, что было бы мне интересно узнать». Победу в республиканском конкурсе журналистов Татьяне принесли два материала – о путешествии в Важеозерский монастырь и о возрождении Заонежской деревни Фоймогуба. «Когда человек умирает, это для всех трагедия. А тут умирают целые деревни. Это никого не может оставить равнодушным. Материал очень благодатный, он просто не мог никого не задеть. Мне кажется, его любой мог бы сделать хорошо», - скромно отметила Татьяна.

Герои репортажей Татьяны Шидловской – простые, бесхитростные и мудрые люди. Они любили жизнь такой, какая она есть. И именно этому, по словам Татьяны, у них стоило поучиться.

Таким было 4 июня ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.

// фото «Петрозаводск говорит»