Минцифры сообщило о хакерской атаке на «Госуслуги» из-за рубежа

Портал «Госуслуги» работает в штатном режиме, несмотря на массированную DDoS-атаку, начавшуюся днем 22 августа. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры России.

Атака ведется из-за рубежа, уточняет ведомство. Пользователи сталкиваются с трудностями при входе на портал.

Данные граждан находятся под защитой, завялет министерство. Для обеспечения безопасности используется многоуровневая система, которая обрабатывает миллиарды событий в сутки. Круглосуточно работают техническая поддержка и штаб мониторинга.

Больше всего жалоб зафиксировано в Костромской области, Камчатском крае, Вологодской области и Петербурге. Чаще всего пользователи жалуются на сбой сайта и проблему доступа к личному кабинету.

В пятницу мы рассказывали о проблемах на портале «Госуслуги».