Люди погибли в страшном пожаре в российском регионе

В Саратовской области два человека погибли в страшном пожаре в доме на несколько квартир. Об этом сообщает МЧС региона.

По данным ведомства, трагедия произошла сегодня утром в городе Балашов. Горела квартира в одноэтажном здании. На пепелище нашли тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются.

Причина инцидента пока не установлена, на месте работают сотрудники компетентных органов.

