21 декабря 2025, 12:47
Люди погибли в страшном пожаре в российском регионе
Мужчина и женщина погибли в огненном ЧП в Саратовской области
Фото: Shopify
В Саратовской области два человека погибли в страшном пожаре в доме на несколько квартир. Об этом сообщает МЧС региона.
По данным ведомства, трагедия произошла сегодня утром в городе Балашов. Горела квартира в одноэтажном здании. На пепелище нашли тела мужчины и женщины, их личности устанавливаются.
Причина инцидента пока не установлена, на месте работают сотрудники компетентных органов.
Ранее сообщалось о том, что ребенок погиб от взрыва пиротехники в Подмосковье.