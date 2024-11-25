В Петрозаводске решили производить холодильники, но передумали

В Петрозаводске, возможно, будет построен завод бытовой техники, а на набережной Онежского озера появится еще один памятник – подарок от литовского города-побратима Алитус. Такие предложения прозвучали ровно 20 лет назад во время визита делегации Литвы в столицу Карелии.

Как заметил возглавлявший делегацию Сигитас Каузонас, Карелия очень похожа на Алитус – так же много лесов, воды, а жители любят рыбалку. Впрочем, на этом сходство заканчивалось. Дороги в Алитусе были самые лучшие в стране. Этот город – один из крупных промышленных центров Литвы. Сотрудничество с ним, признавали чиновники нашей мэрии, было бы выгодно Карелии.

«Литва для нас интересна, - сказал Илья Гаврюшев, заместитель начальника комитета по вопросам экономики и финансов. – У них есть европейские технологии. Естественно, нам было бы интересно перерабатывать свои природные ресурсы при помощи европейских технологий и осваивать российские, а возможно, европейский рынок».

Пока же были достигнуты договоренности об обмене опытом. Наши предприниматели были приглашены приехать и поучиться у литовских коллег. Заинтересовала администрацию Петрозаводска также и возможность построить в городе завод по производству холодильников.

«Наше руководство завода «Снайге», который построил и запустил как раз в этом году завод по производству холодильников в Калининграде, - у них есть заинтересованность в еще каком-то городе России», - заявил Сигитас Каузонас, заместитель мэра Алитуса.

Несомненно, оба наших региона были заинтересованы в сотрудничестве. Культурном в том числе! Администрация Алитуса рассмотрела предложение участвовать в фестивале Ледовых скульптур. И скульптуру из более долговечного материала Петрозаводск получил в подарок в 2010 году не от Алитуса, а от Риги (Латвия). «Кошелек удачи» на набережной теперь напоминает нам о дружбе со странами Балтии.

...

Совет представителей карелов, финнов и вепсов собрался, чтобы обсудить проект целевой программы по господдержке языков коренных народов республики. Основная цель программы, рассчитанной на 5 лет – сохранить и активно использовать языки и национальную культуру.

Собрание проходило в «Карельской горнице» Финно-угорской школы имени Элиаса Леннрота. Пожалуй, это было лучшее место, чтобы поговорить о поддержке и защите языков. Программа господдержки разрабатывалась по инициативе Госкомитета по делам национальной политики РК. Участники встречи были едины в одном – нужно сделать все, чтобы не исчезли карельские и вепсский языки, не умерла самобытная культура.

«Те, кто обучает языкам в школах, чтобы поняли, что на них огромная ответственность. Нужная пропагандистская кампания среди учеников, что нужно изучать родной язык, язык своих предков. Даже если не примут программу, все равно эта работа не может быть отложена», - высказался Анатолий Григорьев, лидер Карельского конгресса.

Одна из преподавательниц финского языка спросила Главу Карелии, которым тогда был Сергей Катанандов, почему не уделяется финскому языку столько же внимания, сколько карельскому и вепсскому. Сергей Катанандов обратил внимание на то, что финский язык – все же иностранный, и Финляндия должна заботиться о его сохранении. А в Карелии должны прежде всего сохранять языки коренного населения: «Некому учить ни карельскому, ни вепсскому. При том, что есть желание изучать языки. И мы не можем предоставить эту возможность огромному количеству молодежи. Вот это наша проблема. А остальное – надо посмотреть повнимательнее, что касается конкретных педагогических коллективов. Как директор там планирует работу, почему в школе не приоритет финский, а, положим, приоритет математика или французский. Это серьезный вопрос».

Программу господдержки Совет коренных народов одобрил. Но дело встало за тем, чтобы ее одобрил еще и карельский парламент. «Понимая, что в программе может быть что-то не учтено, запустить механизм ее утверждения как можно быстрее, и уже доработать на заседаниях Законодательного собрания, там тоже дискуссия может быть», - предложил Сергей Катанандов. Предполагалось, что из республиканского бюджета на финансирование программы будет выделено 26 миллионов 400 тысяч рублей.

Кстати, в тот же день Финно-угорская школа имени Элиаса Леннрота отметила свой десятый день рождения. На праздник ученики и педагоги пригласили множество гостей. Школа была создана в рамках поддержки культуры коренных народов нашего региона, и ее деятельность уже тогда получила высокую оценку не только в России, но и за рубежом. За десять лет существования школа успела реализовать немало интересных образовательных проектов.

Таким было 25 ноября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2004 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности. // фото unsplash.com/ nrd