23 августа 2025, 12:11
Общество

Детскую спортивную школу в Карелии украсили муралом

Участники фестиваля муралов раскрасили ДЮСШ в Олонце
Мурал в Олонце
фото: Дмитрий Марков

Красочный мурал появился на стенах Детско-юношеской спортивной школы в Олонце. Его создали участники фестиваля «Полоса отвода».

Фестиваль проходит в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».

Мурал - вид монументальной живописи, связанный с архитектурой. От граффити отличается размерами: обычно мурал занимает всю стену здания.

Ранее мы рассказывали, как серую стену в Сортавале украсил рисунок «Духи стихий Карелии».

Обсудить
Метки: 
Олонец Карелия
новости Карелии
фестиваль муралов
мурал
ДЮСШ