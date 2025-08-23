23 августа 2025, 12:11
Детскую спортивную школу в Карелии украсили муралом
Участники фестиваля муралов раскрасили ДЮСШ в Олонце
фото: Дмитрий Марков
Красочный мурал появился на стенах Детско-юношеской спортивной школы в Олонце. Его создали участники фестиваля «Полоса отвода».
Фестиваль проходит в рамках программы «Регион для молодых» нацпроекта «Молодежь и дети».
Мурал - вид монументальной живописи, связанный с архитектурой. От граффити отличается размерами: обычно мурал занимает всю стену здания.
