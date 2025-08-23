В карельской реке Олонка превышен норматив содержания бактерий

В августе 2025 года специалисты Роспотребнадзора провели отборы проб воды и почвы в местах отдыха у воды: Олонецкий район, п. Ильинский, ул. Леселидзе, около пешеходного моста (р. Олонка).

По результатам лабораторных исследований установлено следующее:

- проба почвы по микробиологическим и паразитологическим показателям соответствует требованиям санитарного законодательства;

- проба воды не соответствует гигиеническим нормативам по содержанию обобщенных колиформных бактерий, Escherichia coli, энтерококков.

Роспотребнадзор напоминает, что на территории Олонецкого национального муниципального района отсутствуют официальные рекреационные зоны (пляжи). До настоящего времени заявления в адрес Управления о получении санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов, используемых для рекреационных целей (пляжи), санитарным правилам не поступало. Санитарно-эпидемиологические заключения не выдавались.

Ранее мы рассказывали, что на территории Петрозаводска официальных пляжей тоже нет.