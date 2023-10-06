Техника из Петрозаводска заинтересовала партнеров из-за рубежа

В Петрозаводск прибыл президент Ассоциации средних и малых предпринимателей Северо-западного региона Италии Марко Тозон. Он прибыл всего на один день, чтобы изучить возможности организовать новый бизнес на территории нашего города. «Изучаю возможности новых вложений, нового бизнеса. Естественно, в тех областях, где Карелия сильнее всего. Скажем, это деревообрабатывающая промышленность, целлюлозно-бумажная и так далее». У нас рассчитывали, что первым объектом, куда итальянцы решат вложить свои деньги, станет Онежский тракторный завод. Во всяком случае именно это предприятие посетил Марко Тозон. У нас на ОТЗ были заинтересованы в том, чтобы заняться сборкой тракторов, бульдозеров, экскаваторов с итальянской комплектацией. Переговоры о сотрудничестве продолжались. Но как мы знаем, к положительному решению они не привели. А завод в центре города со временем закрылся и исчез, сегодня на его месте большой жилой кластер, а исторические здания завода ждут своей реконструкции.

Бизнес из Италии приезжал к нам настраиваться на сотрудничество не в первый раз. Да и посол этой страны с удовольствием ел мороженое на нашем заводе «Славмо».

Десять ребят из детских домов Петрозаводска по приглашению мэра города Эчмиадзин (Армения) съездили в гости в ту теплую страну. И вот ребята вернулись в Петрозаводск и собрались вместе с организаторами поездки – представителями Национальной культурной автономии армян в Карелии, чтобы обсудить итоги поездки в город, с которым наш Петрозаводск намеревался побрататься.

Наши девочки и мальчики долго и с теплотой вспоминали эту поездку в Армению.

«Это была сказка!» - говорили они. До этого многие из них никуда дальше Петрозаводска не выезжали. В аэропорту Еревана их встретили цветами и подарками. Катя Горшкова призналась: «Мы не ожидали такой встречи. Очень хорошо встретили нас!»

Воспитанникам детских домов Петрозаводска повезло увидеть все то, чем гордиться Армения: были на озере Севан, осматривали старинные храмы, возлагали цветы к мемориалам – памятнику русским воинам, погибшим в Русско-турецкой войне. Конечно, показывали город, возили в русскоязычную школу, даже на пограничную заставу, где детям позволили залезть на вышку, с которое ведется наблюдение над границей.

Программу пребывания наших детей в Эчмиадзине готовили власти этого города. По мнению взрослых, которые сопровождали маленьких петрозаводчан в Армению, они приняли правильное решение – поселить их в семьях. За что особые слова благодарности прозвучали из уст одного из руководителей нашей автономии армян Камо Осипяна: «Дети на самом деле ощутили себя, как в своих родных семьях». Кстати, некоторые из наших ребят сначала не хотели жить в семьях, но потом подружились с хозяевами и уже не хотели уезжать. Вика Борисова сказала:

«Они очень хорошие люди. Никогда такого не забудешь! У нас таких людей очень, очень мало».

Сопровождавший ребят Александр Бабаян рассказал: «Многие плакали, не хотели уезжать. Мы даже боялись, что дети убегут! Потому что некоторые из них уже начали говорить – мы к маме идем, имея в виду хозяйку дома. Слово «мама» для них большое значение имело. Дети получили то тепло, в котором нуждается каждый ребенок».

Друзья у наших ребят тоже в Армении появились. А наши взрослые стали надеяться, что появятся у них и родители. Потому что многие армянские семьи выразили желание на усыновление.

Национальный театр Карелии после более чем длительного перерыва, вызванного ремонтом здания, начал театральный сезон на большой сцене, как в былые времена, когда он только что был построен. Зрителей пригласили на «Нумми-фарс», премьеру, которая состоялась специально для всех строителей на церемонии открытия театра после реставрации. В спектакле по пьесе классика финской литературы Алексиса Киви «Сапожники Нумми» была занята вся труппа. Это бесхитростная комедия о простодушных людях, об их переживаниях, страстях, где зрители без сомнения находили что-то близкое для себя.

А творческий коллектив театра сам жил уже страстями нового сезона. Через неделю ожидали новую премьеру. «Хотели перенос спектакля «Опасные связи» с малой сцены на большую, но это получился совершенно другой спектакль по форме, и по сути, конечно, там что-то изменится. Поэтому всех, кто его смотрел на малой сцене, приглашаем вновь – получить удовольствие и сравнить», - сказал Арвид Зеланд, директор Национального театра, который в «Опасных связях» играл главную роль Виконта де Вальмона.

Театр начал работать сразу на двух сценах. На конец ноября была запланирована еще одна премьера по пьесе японского классика Кобо Абэ. «Это очень своеобразный, необычный спектакль, не в традиционном представлении о театре. Это скорее такая художественная акция. Ну и само произведение диктует определенные условия, в которых приходится выходить за рамки традиционного театра. Поэкспериментируем! Надеемся, всем понравится. Ставит молодой режиссер из Петербурга Олег Николаенко», - рассказал Зеланд.

К концу года наметили поставить детскую сказку по книжке писательницы из Скандинавии. Но это были далеко не все сюрпризы и секреты. С другими директор пока не спешил расставаться.

Таким было 6 октября ровно 20 лет назад. Отматывайте ленту памяти, вытащите из закромов разума — а что вы делали в этот день в 2003 году? Больше новостей из жизни Карелии 20-летней давности.