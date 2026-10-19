Доморощенной акушерке дали срок за аборт в одном из городов России

Петербурженка сделала аборт пациентке на дому и оказалась на скамье подсудимых

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Жительница Санкт-Петербурга оказалась на скамье подсудимых по делу о незаконном аборте, который был проведен на дому, об этом пишет Лента.ру.

Установлено, что подсудимая, не имея «вышки» соответствующего профиля, провела в марте этого года аборт 29-летней беременной. После процедуры здоровью пациентки был нанесен тяжкий вред.

Подсудимая признала свою вину. Ее приговорили к девяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, осужденной запретили в течение двух лет после отбытия наказания оказывать медицинские услуги.